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أحمد حلمي الشريف: البرلمان الحالي كان متميزا مقارنة بكل البرلمانات السابقة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:31 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عادل نصار
أثنى أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، على ما يقدمه مجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان الحالي كان متميزا مقارنة بكل البرلمانات السابقة.

وأضافت "الشريف"، في حواره مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر شاشة "النهار" مساء اليوم، الإثنين، أن مجلس الشيوخ سيكون إضافة مهمة في الحياة البرلمانية داخل مصر، لافتا إلى أن سيكون له الحصانة النيابية، ويقدم تقارير ودراسات تشريعية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن مجلس الشيوخ القادم سيكون بيت الخبرة الجديد لتقديم دراسات وافية بشأن مشروعات القوانين التي ستقدم لمجلس النواب.

وأشار أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن يجب على الناخب المصري التدقيق في اختيار نواب مجلسي الشيوخ والنواب الفترة القادمة. 

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