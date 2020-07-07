أهم أخبار التوك شو .. خبير يكشف حقيقة ملء سد النهضة سرا .. أحمد موسى يطالب مخالفي البناء بسرعة التصالح ... وفاة الفريق العصار

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار يوم الاثنين مجموعة من الأخبار الهامة والعاجلة في شتى المجالات سياسية واقتصادية وخارجية وداخلية وفنية؛ ونستعرض عددا من هذه الأخبار والموضوعات المهمة من خلال التقرير التالي: أحمد موسى يدخل في نوبة من البكاء على الهواء بعد وفاة الفريق العصارخالد أبو بكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة ضد حكومة الوفاق الليبيةإثيوبيا لم تبدأ التخزين.. عباس شراقي: سد النهضة بدون دراسات وسيتسبب في طوفان على السودانالحكومة: النظر في إعادة فتح قاعات الأفراح حال استمرار انخفاض إصابات كوروناالأعلى للآثار يكشف الضوابط الاحترازية المتبعة خلال زيارة المتاحفأحمد حلمي الشريف: البرلمان الحالي كان متميزا مقارنة بكل البرلمانات السابقةأحمد موسى: شوارع مصر مراقبة بالكاميرات فى منظومة المرور الحديثة.. فيديودلال عبد العزيز: رجاء الجداوي كانت بتعمل عيش ولحمة وتوزعها في الشارع على الغلابةأحمد موسى لمخالفي البناء: تصالحوا قبل تنفيذ الإزالات