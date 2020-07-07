أهم أخبار التوك شو .. خبير يكشف حقيقة ملء سد النهضة سرا .. أحمد موسى يطالب مخالفي البناء بسرعة التصالح ... وفاة الفريق العصار

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار يوم الاثنين مجموعة من الأخبار الهامة والعاجلة في شتى المجالات سياسية واقتصادية وخارجية وداخلية وفنية؛ ونستعرض عددا من هذه الأخبار والموضوعات المهمة من خلال التقرير التالي:







































