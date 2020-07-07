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توك شو

منع تراخيص البناء مدى الحياة أحدها.. قرارات حاسمة لرئيس الوزراء بشأن البناء العشوائي.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:02 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء, إن الدكتور مصطفي مدبولي، وجه وزارة الإسكان، بالتعاون مع الكليات الهندسية الموجودة في الجامعات، للقيام بعملية مراجعة لكل الاشتراطات البنائية والمخططات العمرانية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال تصريحات تليفزيونية, أن هذا التعاون بين الإسكان وكليات الهندسة، سيتم من خلاله كتابة تقرير خلال 3 أشهر من الآن، وبناء علي هذا التقرير قد يتم اتخاذ قرارات منع البناء لأغراض السكن بشكل نهائي في بعض الأماكن داخل تلك المحافظات.

ونوه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء, إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة الاسكان وكليات الهندسة ستذكر في التقرير إذا كانت هناك بعض الأحياء أو المناطق في هذه المحافظات بامكانية البناء فيها أم لا.

وأوضح المستشار نادر سعد, أنه سيتم العمل علي فرض وجود جراج في كل مبني سكني، وكل شقة تزيد عن 200 متر؛ يجب أن يكون لها مكانين اثنين في الجراج.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قام بزيارة الطرق والمحاور أيضا، وعند ذكر المحاور والطرق؛ فهذا يعني تسيير الحركة المرورية للمواطنين أو البضائع.

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