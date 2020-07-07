وزير الشباب والرياضة: استمرار اللجنة الخماسية أو رحيلها قرار الفيفا

شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه لعمل اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تقييم عملها؛ لأنه داعم لقراراتها.
وجه أشرف صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمنحه اللجنة الخماسية العمل لمدة سنة كاملة، على الرغم من أن القرار كان بتعيينها لمدة 3 أشهر فقط.
وأكد أشرف صبحي أنه يعتبر المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أيقونة مصرية وسفير مصر بالخارج، خاصة عقب نجاحه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ليصبح أول لاعب مصري يتوج بلقب البريميرليج.
وتابع:" قدمنا التهنئة أيضا لأحمد حسن كوكا فكلاهما سفراء لنا".
وأوضح أشرف صبحي أن استمرار اللجنة الخماسية أو رحيلها قرار الاتحاد الدولي لكرة الكرة " فيفا".