وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة على اللجان لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

توافد طلاب الثانوية العامة صباح اليوم، الثلاثاء، على لجنة مدرسة قصر الدوبارة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة، لأداء الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.



وحرص مسئولو اللجنة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للكشف الحراري على الطلاب وتعقيمهم وتفتيشهم وتسليمهم الكمامات والمطهرات.







وبدأ الطلاب في دخول اللجنة من الساعة الثامنة صباحا قبل موعد الامتحان بساعتين للكشف الحراري عليهم قبل الدخول وتعقيمهم عبر العبور بنظام من بوابة التعقيم وتوزيع المعقمات والكمامات.











جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.









كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).









وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الآن دون حدوث أية مشكلات.