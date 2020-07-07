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فن

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:23 ص
يحيى الفخرانى
يحيى الفخرانى
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أحمد إبراهيم
تصدر الفنان يحيى الفخرانى تريند جوجل، بعد إعلان وصيته لعائلته وذلك بعد رده على المتنمرين على الفنانة الراحلة رجاء الجداوى. 

وكان قال يحيى الفخرانى، فى لقائه مع الإعلامى عمرو أديب: "لما حصل تنمر على الراحلة القديرة رجاء الجداوي على السوشيال ميديا اتقهرت.. وقلت لأولادي لو مرضت وهتكلف ملايين محدش ياخد من الدولة حاجة، وأنا ميسور الحال". 

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وقال لعمرو أديب: "اللي تنمر على رجاء الجداوي كان مستكتر عليها أن الدولة تنقلها المستشفى".
 
يذكر أن رحلت الفنانة رجاء الجداوى منذ يومين بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك فى مستشفى العزل بالإسماعيلية.  
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