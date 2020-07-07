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تعليم

إجراءات احترازية مشددة خلال امتحان الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة في الغردقة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:30 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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إبراهيم جادالله
بدأ منذ قليل، دخول طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، امتحان الفيزياء والتاريخ وسط تأمينات مكثفة، من قبل رجال الشرطة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث لم يسمح لأى طالب أو مراقب من دخول لجان الامتحانات إلا بعد التعقيم وارتداء الكمامة. 

وأصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية، ومدير مديرية التربية والتعليم بشأن منع وجود أية تجمعات للمواطنين أو أهالى الطلاب خارج مقار لجان أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بدائرة المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية، مشددًا على توفير جو آمن وهادئ في محيط تلك المقار وتحقيق أعلى درجات الأمان لأبنائنا الطلاب للوصول بهم إلى بر الأمان خلال تلك المرحلة واتخاذ الإجراءات القانونية فور حدوث أية مخالفات أو تجاوزات.

يأتى هذا في إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى وضرورة انتظام سير عملية امتحانات الشهادة الثانوية، كما شدد على رفع تجمعات القمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس وانتظام عمليات التطهير والتعقيم بالمدارس قبل وبعد أداء الامتحانات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب.  

وقال هشام منير مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن المديرية تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التعقيم، وذلك لتعقيم وتطهير جميع اللجان قبل بدء الامتحانات وأيضا مع نهاية كل مادة، موضحًا أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة طبقًا لتوجيهات الوزارة.

وقال "منير": إن هناك 16 لجنة أساسية بجانب 8 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات 2632 طالبا وطالبة.

وقد التزمت جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الإلكترونية، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة، ثم تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات وأغطية الأحذية، ثم انتظر الطلاب تحت مظلات مخصصة لهم في أماكن متباعدة لحين بدء موعد الامتحان 10 صباحا.
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