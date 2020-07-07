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أخبار العالم

بعد مقتل الهاشمي.. القضاء العراقي يعلن تشكيل هيئة للتحقيق في جرائم الاغتيالات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:30 ص
القضاء العراقي يعلن
القضاء العراقي يعلن تشكيل هيئة للتحقيق في جرائم الاغتيالات
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دعاء أبوهشيمة
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أصدر المجلس قرارا قال فيه إنه "تقرر اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات".


وأوضح المجلس، وفق البيان، أن الهيئة التحقيقية الجديدة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأضاف أن "الهيئة مكونة من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام".

وفي سايق المتصل، أفادت وسائل إعلام عراقية مساء امس، الاثنين، بنبأ باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين في العاصمة العراقية بغداد، بالقرب من منزله.

وبدوره، توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قتلة الهاشمي وتعهد بملاحقة المسؤولين عن اغتياله، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بأن تعود عمليات الاغتيال مجددا إلى المشهد العراقي.
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