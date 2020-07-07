بعد مقتل الهاشمي.. القضاء العراقي يعلن تشكيل هيئة للتحقيق في جرائم الاغتيالات

في جرائم الاغتيالات . أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق





ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أصدر المجلس قرارا قال فيه إنه "تقرر اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات".









وأوضح المجلس، وفق البيان، أن الهيئة التحقيقية الجديدة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.





وأضاف أن "الهيئة مكونة من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام".





وفي سايق المتصل، أفادت وسائل إعلام عراقية مساء امس، الاثنين، بنبأ باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين في العاصمة العراقية بغداد، بالقرب من منزله.



