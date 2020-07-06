على خلفية اغتيال الهاشمي.. رئيس وزراء العراق يعفي مسئولا من منصبه

قرر رئيس الوزراء العراقي اليوم، الإثنين، إعفاء قائد الفرق الأولى بالشرطة من منصبه على خلفية اغتيال المحلل والخبير الأمني هشام الهاشمي.





وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توعد قتلة الهاشمي وتعهد بملاحقة المسؤولين عن اغتياله.





وأكد "الكاظمي"، أن حكومته لن تسمح بأن تعود عمليات الاغتيال مجددا إلى المشهد العراقي.





وأفادت وسائل إعلام عراقية مساء اليوم، بنبأ باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين في العاصمة العراقية بغداد، بالقرب من منزله.





وأضاف المصدر أن الهاشمي فارق الحياة في مستشفى ابن النفيس، إذ نقل إلى هناك إثر إصابته بجروح بليغة خلال الهجوم.





وهشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عامًا، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات استراتيجية عديدة.



