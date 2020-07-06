AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

على خلفية اغتيال الهاشمي.. رئيس وزراء العراق يعفي مسئولا من منصبه

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:06 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قرر رئيس الوزراء العراقي اليوم، الإثنين، إعفاء قائد الفرق الأولى بالشرطة من منصبه على خلفية اغتيال المحلل والخبير الأمني هشام الهاشمي.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توعد قتلة الهاشمي وتعهد بملاحقة المسؤولين عن اغتياله.

وأكد "الكاظمي"، أن حكومته لن تسمح بأن تعود عمليات الاغتيال مجددا إلى المشهد العراقي.

وأفادت وسائل إعلام عراقية مساء اليوم، بنبأ باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين في العاصمة العراقية بغداد، بالقرب من منزله.

وأضاف المصدر أن الهاشمي فارق الحياة في مستشفى ابن النفيس، إذ نقل إلى هناك إثر إصابته بجروح بليغة خلال الهجوم.

وهشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عامًا، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات استراتيجية عديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

خلال زيارته إلى الموصل.. رئيس الوزراء العراقي يكشف عن مخطط لمحاولة اغتياله

بعد فقدان نفوذهم.. رئيس الوزراء العراقي في مرمى تهديدات المليشيات الموالية لـ إيران.. كتائب حزب الله تهدد بقتل الكاظمي بعد اعتقال عناصرها.. ومحاولة اغتيال تبوء بالفشل في الموصل

قتلة مجهولون ينفذون عملية اغتيال بحق الخبير الأمني هشام الهاشمي في العراق

رئيس الوزراء العراقي يهدد قتلة الخبير الأمني : سنلاحق الجناة

لحظة اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد فشل صفقة زين.. الأهلي يقترب من ضم لاعب السد القطري

صديقه نشر صوره.. الأمن يحبط محاولة انتحار شخص من أعلى برج القاهرة

أحمد موسى لمخالفي البناء: تصالحوا قبل تنفيذ الإزالات

«الشقراء في بيروت والسمراء بالقاهرة» .. حكاية زواج رشدي أباظة من صباح لمدة 24 ساعة فقط

الحكمة من عدم قص المضحي شعره وأظافره.. وهل يبطل الأضحية؟

شاهد.. صور وصول فايلر إلى مطار القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

وداعًا لـ ازدحام المرور.. سيارة Hum Rider تتخطى هذه المشكلة

نشرة المرأة والصحة .. أعراض الطاعون الدبلي .. مشروبات لتنشيط ذاكرة طلاب الثانوية العامة