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أخبار العالم

روسيا عن نتائج لقاح كورونا بعد أسبوعين من تجربته: مبشرة وجيدة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
كشفت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن نتائج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد بدء تجربته على المتطوعين قبل أسبوعين، مؤكدة أن النتائج جاءت مبشرة وجيدة ولا توجد أي مضاعفات سلبية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه بعد مضي أسبوعين من لحظة تطعيم المجموعة الثانية من المشاركين في تجارب اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19"، في مستشفى بوردينكو العسكري، جاءت النتائج "جيدة بشكل ثابت ولا توجد أي مضاعفات أو ردود فعل سلبية لحالتهم الصحية".


وأوضحت رئيسة الوحدة العلاجية بالمستشفى، الطبيبة الباحثة، سفيتلانا فولشيخينا، أن نصف المدة المقررة لبقاء المتطوعين في المستشفى انقضت "ولا يزال أمامهم أسبوعين آخرين من الإقامة في المؤسسة الطبية. واليوم أخذنا عينات الدم لنرى كيف تعمل مناعتهم".

وأضافت فولشيخينا، أن الأسبوع المقبل، في اليوم الحادي والعشرين بعد التطعيم الأول، سيشهد حقن المتطوعين بالمكون الثاني للقاح، ويمنح هذا البديل "المعزز" للتطعيم، زيادة إضافية في الوظائف الوقائية للجسم، وزيادة في مدة الحماية نتيجة لتكرار تعاطي الدواء.

وجدير بالذكر أن الوزارة الروسية أجرت تجارب اللقاح  بالاشتراك مع مركز جاماليا الوطني للبحوث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة.

ومنذ تفشي جائحة كورونا في البلاد، سجلت روسيا 687862 إصابة بالفيروس، و10296 حالة وفاة.
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