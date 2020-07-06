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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 6622 إصابة جديدة و135 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:23 ص
روسيا تسجل 6622 إصابة
روسيا تسجل 6622 إصابة جديدة و135 وفاة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقُا لـ"روسيا اليوم"، سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 135 وفاة و6622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك تصبح إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 687862 إصابة، و10296 حالة وفاة.

وحلت الهند محل روسيا، في المركز الثالث عالميًا بعدد إصابات فيروس كورونا المستجد، إذا اقتربت الهند من تسجيل 700 ألف إصابة اليوم.

ولا يزال معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عند مستوى مستقر منذ 26 يونيو الماضي.

وتماثل 3579 مريضا للشفاء في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 454329 شخصا.
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