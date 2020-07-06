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أخبار العالم

عكس تصريحات ترامب.. الغذاء والدواء الأمريكية تستبعد ظهور لقاح كورونا بنهاية العام

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:48 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شيماء مصطفى
شكك رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، في توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون جاهزًا قبل نهاية هذا العام.

ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قال هان "لا أستطيع التنبؤ بموعد توافر اللقاح"، مضيفا أن تطوير اللقاح يعتمد على البيانات المتوفرة والعلوم.

وأكد هان، أن إدارة الاغذية والعقاقير تشرف حاليًا على 141 تجربة سريرية ولكن ليس في وضع يسمح لها بالحكم على الجداول الزمنية للقاح.

وكان ترامب قد قال في خطاب له في عيد الاستقلال الأمريكي إن الولايات المتحدة ستهزم المرض الذي تسببه الفيروس بفضل التألق العلمي للبلاد، لافتا إلى أنه من المرجح أن يكون هناك حل علاجي أو لقاح قبل نهاية العالم.

وهوجم ترامب بسبب تعليقاته على اللقاحات والعلاجات ضد فيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يقرب من 130000 شخص في الولايات المتحدة.

كما ارتفعت الإصابات في الأيام الماضية، بمعدل قياسي في الولايات الغربية والجنوبية، ليصل إجمالي الحالات إلى أكثر من 2.8 مليون في جميع أنحاء البلاد.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إن العلماء قد لا يتمكنون أبدًا من إنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".
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