إزالة التعديات على مساحة ألفين متر بحى الأربعين بالسويس

شنت رئاسة حي الأربعين بمحافظة السويس برئاسة العميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، اليوم الثلاثاء ، بمشاركة والإدارات الهندسية والمتابعة والإشغالات.





قامت الحملة مكبرة بتنفيذ ١٠ قرارات تعديات على ملاك الدولة على مساحة الفين متر مربع بمناطق اليهودية والغوري والمثلث وكفر العرب .





شارك في الحملة من القيادات الامنية كلا من اللواء حسن ترك حكمدار مدير أمن السويس، اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن والعقيد شريف السرس مدير شرطة المرافق والمقدم حسن عبد الغفار رئيس مباحث الأربعين.