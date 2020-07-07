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مرأة

بدون جراحة.. حيل سريعة تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:00 م
جيوب انفيه
جيوب انفيه
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لمياء الياسين
هل تعانين من التهاب الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى أعراض مثل آلام الوجه والصداع والشعور بانسداد الأنف والحمى؟ إليكِ حيل سريعة يمكن أن تساعدك في التقليل من التهابات الجيوب الأنفية وعلاج إنسداد الأنف والتى تعد من أكثر الأعراض المزعجة لمرضى الجيوب الأنفية. 

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يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية من خلال الكمادات دافئة فقطضعى كمادة دافئة على وجهك لمدة 5-10 دقائق. سيبدأ تدفق الجيوب الأنفية ويقلل من إنسداد الأنف.

يمكنك  الشطف بواسطة الماء المالح لقتل البكتيريا وتساعد التوابل توابل على فتح الممرات الأنفية. ستكون التوابل الحارة مثل الفلفل مفيدة جدًا لك خلال هذه الفترة.

بجانب الحيل السابقة إليك أبرز الأطعمة التى يمكن أن تقلل الإحتقان وتمنع  صداع الجيوب الأنفية  أبرزها تناول الأناناس
فهو لديه بعض الإنزيمات التي تخفف من احتقان الجيوب الأنفية كذلك البطيخ فهو غنى بالماء الطبيعي والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم الذي تمنع  صداع الجيوب الأنفية كما يمكن تناول الزنجبيل فهو يقلل من الألم والاحتقان والتورم في جميع أنحاء الجسم.

ويمكن علاج  إنسداد الأنف وإحتقان الجيوب الأنفية من خلال تدليك بعض زيت الخردل على جسر أنفك وعلى الجانبين حيث تساعد الرائحة النفاذة لزيت الخردل على تخفيف المخاط وتدفقه وبالتالي تنظيف أنفك. 

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