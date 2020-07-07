بدون جراحة.. حيل سريعة تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية

يمكنك الشطف بواسطة الماء المالح لقتل البكتيريا وتساعد التوابل توابل على فتح الممرات الأنفية. ستكون التوابل الحارة مثل الفلفل مفيدة جدًا لك خلال هذه الفترة.



فهو لديه بعض الإنزيمات التي تخفف من احتقان الجيوب الأنفية كذلك البطيخ فهو غنى بالماء الطبيعي والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم الذي تمنع صداع الجيوب الأنفية كما يمكن تناول الزنجبيل فهو يقلل من الألم والاحتقان والتورم في جميع أنحاء الجسم. بجانب الحيل السابقة إليك أبرز الأطعمة التى يمكن أن تقلل الإحتقان وتمنع صداع الجيوب الأنفية أبرزها تناول الأناناسفهو لديه بعض الإنزيمات التي تخفف من احتقان الجيوب الأنفية كذلك البطيخ فهو غنى بالماء الطبيعي والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم الذي تمنع صداع الجيوب الأنفية كما يمكن تناول الزنجبيل فهو يقلل من الألم والاحتقان والتورم في جميع أنحاء الجسم.



