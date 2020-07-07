ضبط 3 تشكيلات عصابية لترويج السلاح والمخدرات فى القليوبية

ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على 3 تشكيلات عصابية لترويج المخدرات والسلاح ببنها والخصوص وشبرا الخيمة.





تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







وتبين أن المتهمين هم "م. ر"عاطل و"م. ص" عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن 500 جرام ومبلغ 2540 جنيها وهاتف محمول و"ه. ص" عاطل و"ح.ص" عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن 120 جراما ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول و"ع ف" عاطل و"ا.ف" عاطل.



وضبط بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جراما ومبلغ مالى 590 جنيها و2 هاتف محمول تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كما تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية من القبض على عاطل بحوزته 10 فرش حشيش ومبلغ مالى بدائرة مركز شرطة الخانكة وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق



وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بالقليوبية بضبط المدعو "ع ع " عاطل ومقيم عزبة أبوعليان منشية الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة حال استقلاله السيارة وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش شوت جن مطموسة الارقام و5 طلقة من ذات العيار 10 فرش من الحشيش المخدر تزن كيلو جرام ومبلغ 5000 جنيه.



وبمواجهته اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بضبط 3 تشكيلات عصابية لترويج المخدرات والسلاح بالخصوص وبنها وشبرا الخيمة.