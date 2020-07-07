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تعليم

بعد شعورها بأعراض كورونا.. نقل طالبة من لجنة الثانوية العامة بالبحيرة للمستشفى المركزى

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:28 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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جمالات الدمنهورى

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بقرية بغداد بمركز بدر بمحافظة البحيرة، ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد في اليوم الثلاثاء، لطالبة أثناء أدائها الامتحان، وتم تحويلها للمستشفي لفحصها وإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى إصابتها بكورونا من عدمه.

شعرت الطالبة "هدي ي.س" 18 عاما، بالصف الثالث الثانوي، أثناء أدائها الامتحان الفيزياء، بارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وقيء شديد وألم شديد في الجسم، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.


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يذكر أن طلاب الثانوية العامة ، يؤدون اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للقسم العلمى شعبة العلوم ومادة التاريخ للقسم الأدبى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة  بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).


وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الان دون حدوث أية مشكلات.

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