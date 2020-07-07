اتفقت مع نجل شقيقتها .. سيدة تقتل زوج بنتها وتلقى بجثته فى الترعة

نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص مُبلغ بغيابه بأسيوط.





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمــن أسيوط بإشراف قطاع الأمن العام أن سيدة، مُقيمة بدائرة مركز شرطة منفلوط - نجل شقيقتها "عامل" مُقيم بدائرة مركز شرطة القوصية"، وراء مقتل زوج نجلة الأولى "بائع، مُقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا "مُبلغ بغيابه بتاريخ 26/5/2020" بمركز دير مواس بالمنيا".









عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لسابقة وجود خلافات مع المجنى عليه، فقامت بالاتفاق مع المتهم الثانى على التخلص منه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام المتهم الثانى بالاستعانة بكلٍ من عاملَين، مُقيمان بدائرة المركز تم ضبطهما.





حيث قام المتهمان الأول والثانى باستدراج المجنى عليه لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية لمقابلته، وحال حضوره قام المتهم الثانى بإطلاق عيارين من فرد خرطوش كان بحوزته فأودى بحياته، وقام المتهمان الثالث والرابع بمساعدته فى وضع جثته داخل جوال وإلقائها بإحدى الترع بدائرة المركز والاستيلاء على هاتفه المحمول، وبمواجهة المتهمان الثالث والرابع بما جاء باعترافات المتهمين الأول والثانى أيدها.





تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كما تم بإرشاد تحديد مكان الواقعة.