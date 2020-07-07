بعد فقدان جنينها.. سيدة تنتحل شخصية ممرضة لاختطاف رضيعة حديثة الولادة

بعد فقدان جنينها، أقدمت سيدة صينية على انتحال شخصية ممرضة من أجل سرقة طفلة حديثة الولادة من والدتها أثناء تواجدهما في أحد المستشفيات الواقعة جنوب غرب الصين.









وزعمت المشتبه بها، والتي يشار إليها باسم "لي" وهي من مقاطعة "قويتشو" الصينية، أنها كانت قد فقدت جنينها، لكنها على الرغم من ذلك واصلت الادعاء بأنها حامل.

















وقالت هذه السيدة خلال جلسات محاكمتها، إنها كانت تعتقد أن شريك حياتها سيتركها حال علم بأنها فقدت الجنين ، لذلك ادعت أنها مازالت حاملا وخططت لاختطاف طفل رضيع يكون تاريخ ميلاده قريبًا من موعد ولادتها الذي كان متوقعًا.









وأدانتها المحكمة بتهمة الاختطاف، وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة عام و10 أشهر.









وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية حول الواقعة بأنه تم إلقاء القبض على هذه السيدة بعد 56 ساعة من اختطافها للمولودة من جناح الولادة بالمستشفى وتسللها بها للخارج، حيث رصدت تسجيلات كاميرات المراقبة بالمستشفى لحظة خروجها حاملة الطفلة بين ذراعيها من غرفة الأم "تشن مينجكسين"، والتي كانت نائمة آنذاك، وقد أصيبت بصدمة عندما استيقظت من نومها لتجد أن طفلتها اختفت.

















وكانت الخاطفة ترتدي زيًا مسروقًا خاصا بالممرضات وقت تنفيذ جريمتها، كما يتبين في اللقطات المرفقة.







