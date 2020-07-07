آراء طلاب الثانوية العامة في امتحانات التاريخ والفيزياء.. فيديو

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادتي الفيزياء للفرقة العلمية والتاريخ للفرقة الأدبية وسط تواجد أمني كثيف لمنع التجمعات امام اللجان ولمنع تواجد وزحام أولياء الأمور واتخاذ الاجراءات الاحترازيه لسلامة طلبة الثانوية العامة.





وأعرب عدد من طلبة الفرقة الأدبية عن استيائهم لصعوبة امتحان التاريخ لهذا العام ووصفهم للأسئلة بأنها غير مباشرة وغير مفهومة متمنين ان يتفهم المسؤولون مدى صعوبة الامتحان والترأف بهم خاصة وأن الوقت كان ضيق جدا وان الامتحان كان يحتاج الى وقت اكثر من الوقت المحدد له.





فيما أوضح عدد من طلبة الفرقة العلمية الى ان امتحان الفيزياء اليوم كان منقسما الى جزئين احدهما في مستوى الطالب المتوسط والاخر كان غاية في الصعوبة والاسئلة كانت ملتوية الى حد كبير وغير مفهومة.





جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الان دون حدوث أية مشكلات.