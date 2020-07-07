الكاظمي يتوعد قتلة الهاشمي: العراق لن يكون دولة عصابات ومافيا

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إطلاق اسم الخبير الأمني هشام الهاشمي على أحد الشوارع في العاصمة بغداد، بعد اغتياله الإثنين من قبل مسلحين مجهولين، وفق صحف عراقية.





وقال الكاظمي إن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم".





وأضاف: "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدًا.





وأكد أنه لن يُسمح لأحد أن يحوّل العراق إلى دولة للعصابات، ولا أحد فوق القانون.



