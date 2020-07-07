محمد الشناوى يشارك جمهوره بصورة مع قفشة.. شاهد

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العملاق - حارس مصر الاول - نجم مصر









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ويذكر أن أرسل النادي الأهلي اليوم إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي، بداعي تعديهما على العلامة التجارية للنادي المتعلقة بلقب "نادي القرن الأفريقي"، وما لها من حماية قانونية.





وكان نادي الزمالك قد أعلن رفضه للقرار الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل 20 عاما، بمنح الأهلي لقب نادي القرن، بداعي أن النادي الأبيض كان الأكثر حصولا على البطولات بـ9 ألقاب، مقابل 7 لنظيره الأحمر.