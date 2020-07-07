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رياضة

محمد الشناوى يشارك جمهوره بصورة مع قفشة.. شاهد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:34 م
الشناوى
الشناوى
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سيد احمد
نشر محمد الشناوى نجم النادى الاهلى صورة له مع محمد مجدى قفشة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

العملاق - حارس مصر الاول - نجم مصر 


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ويذكر أن أرسل النادي الأهلي اليوم إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي، بداعي تعديهما على العلامة التجارية للنادي المتعلقة بلقب "نادي القرن الأفريقي"، وما لها من حماية قانونية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن رفضه للقرار الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل 20 عاما، بمنح الأهلي لقب نادي القرن، بداعي أن النادي الأبيض كان الأكثر حصولا على البطولات بـ9 ألقاب، مقابل 7 لنظيره الأحمر.
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🔴🔴 @afshaa17 #training

A post shared by Mohamed Elshenawy (@m.elshenawy1) on

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