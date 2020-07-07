AdvertisementS
AdvertisementS
ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
بحث
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
تعليم
توك شو
مرأة
ديني
أخبار العالم
أصل الحكاية
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
منوعات
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
AdvertisementS
ﻋﺎﺟﻞ
بدون زيادة أسعار اللحوم.. التموين: توفير 30 ألف رأس ماشية بمناسبة عيد الأضحى
الأهلي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لضم طاهر محمد طاهر
بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين
رئيس وزراء بريطانيا يرفض الاعتذار.. ووزير الصحة يواجه البرلمان بسبب كورونا
بعد قبول استقالة المتحدث باسم البرلمان من منصب رئيس الحزب.. «الحرية المصري» يعلن عن حزمة إجراءات جديدة
أهم الأخبار.. التحفظ على صفوت الشريف.. تشييع جثمان والدة حمادة هلال.. وتركيا تنسحب من قاعدة الوطية
برلماني أوروبي: تركيا تبتز أوروبا بملف اللاجئين
خلال أسبوع.. مصر للطيران تتسلم طائرتين جديدتين من طراز الإيرباص A320Neo
مزاعم تركية حول قتلى روس في قصف لقاعدة الجفرة بـ ليبيا
150 ألف ملف.. التموين: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
AdvertisementS
EN
الثلاثاء 07 يوليه 2020 - 18 : 05 م
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
تعليم
توك شو
مرأة
ديني
أخبار العالم
أصل الحكاية
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
منوعات
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
القراء يكتبون
المزيد
أصل الحكاية
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
منوعات
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
Advertisements
ملفات
الخطر الأكبر.. تعرف على أسباب وأعراض وطرق انتقال الطاعون الدبلي
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:02 م
Tweet
الطاعون الدبلى
Advertisements
نهى هجرس
Advertisements
Tweet
الكلمات المفتاحية
طرق انتقال الطاعون الدبلي
حيوان المرموط
المرموط
الطاعون الدبلى
اعراض الطاعون الدبلي
اسباب الطاعون الدبلي
موضوعات متعلقة
بعد ظهور وباء قاتل بالصين.. أمراض تسببها الفئران للإنسان
قتل 40 مليون أوروبي وأعراضه تتشابه مع كورونا.. «الطاعون الدبلي» عاد لينتقم.. والبداية من الصين
تسجيل حالة مشتبه في إصابتها بالطاعون شمالي الصين
ظهر فى الصين وقضى على نصف سكان أوروبا قديما.. معلومات لا تعرفها عن الطاعون الدبلي
الطاعون الدبلي.. هل وصل إلى مصر وما علاجه؟.. «البيطريين» تجيب
الطاعون الدبلي ..هاني الناظر .. يكشف 3 أسباب تمنع انتشاره
ترشيحاتنا
الهواء والنقود والمصاعد والطعام أبرزها.. أهم التناقضات المثارة حول طرق انتقال كورونا
تشييع جنازة والدة حمادة هلال.. فيديو وصور
في دعوى محمد وزيري لإثبات زواجه منها.. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل الجلسة الجديدة لمحكمة الأسرة
أخبار الحوادث.. التحفظ على صفوت الشريف.. سيدة تقتل حبيبها وتلقي جثته في الشارع بالسويس
اتفقت مع نجل شقيقتها .. سيدة تقتل زوج بنتها وتلقى بجثته فى الترعة
اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا
AdvertisementS
AdvertisementS
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى
أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا
وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل
الأهلي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لضم طاهر محمد طاهر
رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة
انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور
اتحاد الكرة: استئناف الدوري 6 بدلا من 7 أغسطس
السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار
بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية
الإعلان الرسمي خلال أيام.. الأهلي يضم عمر ياسين لاعب السد القطري لمدة 3 سنوات
على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة
الهواء والنقود والمصاعد والطعام أبرزها.. أهم التناقضات المثارة حول طرق انتقال كورونا
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
فستان تريكو.. ميريام فارس تتألق فى إطلالة بسيطة.. شاهد
بـ فستان مكشوف.. صفاء سلطان تبهر متابعيها بإطلالة جذابة
في يومها العالمي.. 8 معلومات تاريخية منسية عن الشوكولاتة معشوقة الملايين