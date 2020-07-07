٨ مراكز غوص وأنشطة بحرية ويخوت تتسلم شهادة السلامة الصحية

تسلم 3 مراكز للأنشطة البحرية و3 مراكز غوص و يختين للسفارى بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأشارت السيدة سامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس بإستيفاء 3 مراكز للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر هم: مركز نور اية ، و نايا ، و روزيتا، ومركز براكودا لحمى باى للغوص، وكذلك مركزين غوص بجنوب سيناء هم مركز كالى انترناشيونال الرويسات، وريف اوازيس دايف كلوب فندق ريف اوازيس بلو باى، و يختين هم بريتا سقالة ترافكو 1، و سوس مون سقالة ترافكو.





وأوضحت سامية سامى، أنه بعد حصول هذه المراكز علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة علي الشهادة حتي الان إلي 82 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 41 مركز غوص و 23 مركز للأنشطة البحرية و 18 يخت سفارى بمحافظتى جنوب سيناء والبحرالأحمر، لافتا إلي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.





وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.