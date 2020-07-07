شعبة الأدوية: مصر لم تشهد أية أزمة في توافر الدواء على مدار الست شهور الماضية

أكد الدكتور على عوف ، رئيس الشعبة العامة للأدوية أنه لايوجد نقص في الأدوية الأساسية ، أو المواد الخام بالسوق المصري، على مدار الست شهور الماضية، من جائحة فيروس كورونا .





وأضاف علي عوف، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ، المذاع على فضائية سي بي سي أنه مع تزايد حالات كورونا ، بعد عيد الفطر، وظهور برتكولات علاجية، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تزاحم المصريين على شراء الفيتامينات، مما أدى لنقصها في السوق .





وأوضح "عوف" أن الفيتامينات تعد من الأدوية المكملة، والتي إذا نقصت بالسوق، يمكن تعويضها ببعض الأطعمة، لافتا إلى أنه على الرغم من غلق حركة التجارة مع الصين والهند ، لم تشهد مصر أية نقص في الدواء الأساسي، مثل أدوية الضغط والسكر والأمراض السرطانية والصرع.