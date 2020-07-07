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شعبة الأدوية: مصر لم تشهد أية أزمة في توافر الدواء على مدار الست شهور الماضية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:04 م
أدوية
أدوية
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نورهان رأفت
أكد الدكتور على عوف ، رئيس الشعبة العامة للأدوية أنه لايوجد نقص في الأدوية الأساسية ، أو المواد الخام بالسوق المصري، على مدار الست شهور الماضية، من جائحة فيروس كورونا .

وأضاف علي عوف، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ، المذاع على فضائية سي بي سي أنه مع تزايد حالات كورونا، بعد عيد الفطر، وظهور برتكولات علاجية، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تزاحم المصريين على شراء الفيتامينات، مما أدى لنقصها في السوق .

وأوضح "عوف" أن الفيتامينات تعد من الأدوية المكملة، والتي إذا نقصت بالسوق، يمكن تعويضها ببعض الأطعمة، لافتا إلى أنه على الرغم من غلق حركة التجارة مع الصين والهند ، لم تشهد مصر أية نقص في الدواء الأساسي، مثل أدوية الضغط والسكر والأمراض السرطانية والصرع.
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