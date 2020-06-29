شعبة الأدوية: لدينا مخزون دوائي يكفي من 9 أشهر إلى عام.. فيديو

بالغرفة التجارية، إن نسبة زيادة النمو فى سوق الدواء المصرى مرتفعة، حيث تزاد نسبة النمو بنسبة 10إلى 15% من عام لأخر، موضحا ذلك يعد من أعلى معدلات النمو على مستويات الصناعة والعالم.

قال علي عوف، رئيس



ولفت إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية لم يصلها دواء ريمديسفير حتى الآن بالرغم من البدء في إنتاجة وتصنيعة،

مشيرا إلى أن الدولة لديها

مخزون استراتيجى من الدواء يكفى من تسعة أشهر إلى 12 شهرا.