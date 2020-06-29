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توك شو

شعبة الأدوية: لدينا مخزون دوائي يكفي من 9 أشهر إلى عام.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:32 ص
مخزون الأدوية
مخزون الأدوية
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اسراء صبري
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن نسبة زيادة النمو فى سوق الدواء المصرى مرتفعة، حيث تزاد نسبة النمو بنسبة 10إلى 15%  من عام لأخر، موضحا ذلك يعد من أعلى معدلات النمو على مستويات الصناعة والعالم.

وأضاف "عوف" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأدوية الحديثة لعلاج فيروس كورونا بدأت في التواجد داخل مصر مثل الريمديسفير، متابعا: أحد المصانع المصرية بيقوم بتصنيع الريمديسفير في نفس وقت تصنيعة في أمريكا.

وأشار إلى أنه لولا وجود مصنع مصرى ينتج هذا دواء ريمديسفير لانتظرنا مدة عام حتى يصل إلينا، متابعا: الشركة الأمريكية المصنعة للدواء اعطت لـ3 دول فقط في العالم  أحقية تصنيع الدواء الخاص بها وهم مصر وباكستان والهند.

ولفت إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية لم يصلها دواء ريمديسفير حتى الآن بالرغم من البدء في إنتاجة وتصنيعة، مشيرا إلى أن الدولة لديها مخزون استراتيجى من الدواء يكفى من تسعة أشهر إلى 12 شهرا.
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