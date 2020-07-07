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ليلى عز العرب تبكي على الهواء خلال نعيها رجاء الجداوي.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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البهي عمرو
دخلت الإعلامية والفنانة ليلى عز العرب، فى حالة من البكاء على الهواء أثناء نعيها الفنانة رجاء الجداوي.

وقالت ليلى عز العرب، إن الفنان الراحلة رجاء الجداوي كانت إنسانة ونجمة كبيرة، موضحة " رجاء الجداوي كانت ايقونة لكل شئ مفرح".

ولفتت ليلى عز العرب، إلى أن الجميع حزين على فراق الفنانة الراحلة، مؤكدة :" رجاء الجداوي قدمت الكثير من الأعمال الكبيرة.. وأن الراحلة حكت تاريخها بالكامل، وتربية الراحلة تحية كاريوكا لها".

وأشارت ليلى عز العرب، إلى أنه حزينة لعدم ذهابها للتعزية فى رجاء الجداوي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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