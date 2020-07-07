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فن

ربنا يصبر قلبك.. مي كساب تعزي حمادة هلال في وفاة والدته.. شاهد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:11 م
مي كساب
مي كساب
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مصطفى كرم

نعت الفنانة مي كساب وفاة والدة حمادة هلال التي توفيت صلاح اليوم بعد تعرضها لوعكيه صحيه.

ونشرت مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لوالده حمادة وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلي رحمه الله تعالي الحاجه / رجاء أم أخي وصديقي حماده هلال أسألكم الدعاء وصلاه الغائب  ربنا يصبر قلبك يا حماده علي فراقها الله يرحمها ويسكنها الفردوس الاعلي".

كان حمادة هلال أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام منذ أسابيع، عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.

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ولم يكشف حمادة هلال عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها والدته، مكتفيا بالدعاء لها، وتفاعل متابعوه مع منشوره بالإعجاب والدعاء بالشفاء العاجل والتام

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