للقيادات والأعضاء.. حزب الحركة الوطنية يعلن فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ

أعلن حزب الحركة الوطنية بناء على تعليمات السيد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لجميع أمانات الحزب بالقاهرة والمحافظات وكل القيادات التنظيمية ومن يرغب في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ويرى في نفسه القدرة علي خوض السباق الانتخابي فان الحزب يفتح باب الترشح لمجلس الشيوخ طبقا القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ وكل من ينطبق علية الشروط عليه أن يستوفى المستندات ويستكمل الأوراق المطلوبة والمعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ويتقدم بها الي السيد أمين عام الحزب بالمحافظة التابع لها وعلى كل أمين محافظة ان يتقدم بالاسماء المرشحة من أمانته إلى الأمانة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخه .













شروط الترشح لمجلس الشيوخ وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي :





١ - أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.





2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.





3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.





4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.





5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.





6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:





اولًا : انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.





ثانيا : صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.





والمستندات المطلوبة مع طلب الترشح وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات :





1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك.





2- صحيفة الحالة الجنائية.





3- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/ حزبي) فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة عن الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.





4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.





5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.





6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.





7- إيصال إيداع بـ10 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.





8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.





9- شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة الناخبين.





10- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة والشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئة القضائية أو الوزراء ونوابهم أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.





11- فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله.





12- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.





13- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.



