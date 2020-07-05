عضو تشريعية النواب: مجلس الشيوخ يثري الحياة البرلمانية والسياسية

قالت سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ ليس له دور رقابى ولكن أنشئ لإثراء الحياة البرلمانية والسياسية فى مصر، مؤكدة أن البرلمان قام بجهود جبارة في الفترة الماضية، حيث إنه قام بإصدار ما يقرب من 700 قانون، إضافةً إلى الاتفاقيات التي تم إقرارها. وأكدت "ناشد"، لـ"صدى البلد"، أن تعديلات الدستور فى العام الماضى نصت على إختصاصات مجلس الشيوخ وأبرزها أخذ رأيه فى معاهادات الصلح والسيادة، وتعديل مادة أو أكثر من الدستور، وفيما يتعلق بمشروعات القوانين لتخفيف العبء على مجلس النواب.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يجوز حصول الوزراء على مقاعد فى مجلس الشيوخ حيث إن الدستور نص على ذلك بأن كل طرف يكتفى بما لديه من مهام حتى يستطيع أن ينجزها، لافتة إلى أن من ضمن مهامه أيضا رسم السياسة الاقتصادية للدولة.
وكان ذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم 11 يوليو الجاري حتى 18 يوليو، على أن يتم العمل من الساعة التاسعة صباحا.
وأوضح لاشين إبراهيم، في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الجدول الزمني لانتخابات أول مجلس للشيوخ، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل ستجرى يومي 11 و 12 أغسطس المقبلين، بالنسبة إلى الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 أغسطس.
وأشار إلى أن الانتخابات ستجري بإشراف قضائي كامل ليكون هناك قاضٍ على كل صندوق تحت أنظار الإعلام والمنظمات المعنية.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الأصوات تعالت لعودة الغرفة الثانية للبرلمان، وتم تعديل الدستور واستحداث باب سابع له بعنوان مجلس الشيوخ، وصدر القانون المنظم لهذا المجلس، وسيتم اليوم إعلان الجدول الزمني.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيثري الحياة النيابية وسيسهم في توثيق دعائم الديمقراطية وغير ذلك من الاختصاصات التي ستحقق الرخاء بمصر وأحوال المصريين. وقال إن حسن اختيار من يمثل الشعب غاية في الأهمية ومنحهم الثقة للغرفة الثانية.
وتعهد بأن تخرج الانتخابات بشكل يليق بمصر وحضارتها ومكانتها بين دول العالم المتحضر من خلال الشفافية والنزاهة المعتادة من جانبنا. وقال إن اللجنة ملتزمة بالفصل في التظلمات بحيادية.
وأضاف أنه سيتم إجراء الانتخابات من خلال تنفيذ جميع التدابير التي قررتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد. وقال إن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة نحو الديمقراطية وتثري التجربة النيابية وتضفي أيضا التعمق على دراسة القوانين قبل إقرارها، ويؤيد الحقوق والحريات العامة والارتقاء بأحوال المواطنين.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "نلتزم بالفصل في التظلمات التي تقدم إلينا وفق لأحكام القانون، وستجري تحت إشراف قضائي كامل وسيكون قاض لكل صندوق وغيرها وفقا للضوابط التي أعلنتها الهيئة للانتخابات.