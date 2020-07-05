عضو تشريعية النواب: مجلس الشيوخ يثري الحياة البرلمانية والسياسية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يجوز حصول الوزراء على مقاعد فى مجلس الشيوخ حيث إن الدستور نص على ذلك بأن كل طرف يكتفى بما لديه من مهام حتى يستطيع أن ينجزها، لافتة إلى أن من ضمن مهامه أيضا رسم السياسة الاقتصادية للدولة.

وكان ذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم ، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم 11 يوليو الجاري حتى 18 يوليو، على أن يتم العمل من الساعة التاسعة صباحا.



وأوضح لاشين إبراهيم، في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الجدول الزمني لانتخابات أول مجلس للشيوخ، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل ستجرى يومي 11 و 12 أغسطس المقبلين، بالنسبة إلى الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 أغسطس.



وأشار إلى أن الانتخابات ستجري بإشراف قضائي كامل ليكون هناك قاضٍ على كل صندوق تحت أنظار الإعلام والمنظمات المعنية.



