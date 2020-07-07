الاتحاد السكندري يجدد عقد المدير الفني لفريق السلة لمدة موسمين

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في تمديد تعاقد المدير الفني لسلة زعيم الثغر أحمد مرعي، أحد أهم المدربين المصريين لكرة السلة.





وكان ينتهي تعاقد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في نهاية الموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.





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وأتم رئيس زعيم الثغر، اتفاقه مع احمد مرعي على تجديد التعاقد لموسمين إضافيين بحضور حازم الرجال أمين الصندوق، وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة؛ وذلك حتى نهاية موسم 2022-2023.





وحرص مجلس إدارة النادي، على تجديد تعاقد المدرب القدير لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني للفريق ووفقًا للنتائج الرائعة والنجاحات الكبيرة التي حققها زعيم الثغر منذ قيادة "مرعى" للفريق، وتتويجه بالبطولة العربية التي أقيمت بالمغرب عام 2019، وقرب استعادة بطولة الدوري السوبر هذا الموسم.





وأشاد محمد مصيلحى رئيس النادى بالقدير أحمد مرعى، وأكد أنه وجماهير الثغر تثق به تماما وبقدرته على عودة البطولات لزعيم الثغر من جديد، وتمنى له التوفيق في مهمته القادمة، وقيادة كرة السلة للقلعة الخضراء لمزيد من الانتصارات والبطولات.



