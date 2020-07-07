إصابة شاب سقط أثناء نزوله من القطار بميت سلسيل

أصيب شاب بإصابات خطيرة اليوم الثلاثاء تعثرت قدماه فسقط اثناء نزوله من القطار بالقرب من محطة قطار ميت سلسيل بالدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من الاهالى بسقوط شخص من احد القطارات بمحطة سكة حديد ميت سلسيل .





وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انه اثناء نزول مصطفى محمد محمد 21 عاما طالب بالمعهد العالى للخدمه الاجتماعية ومقيم بندر ميت سلسيل من القطار رقم 211 المنصورة المطرية قبل توقفه بالمحطه تعثرت قدماه وسقط على الرصيف مما ادى الى اصابته باشتباه نزيف داخلى وكدمات بالرأس ونزيف بالاذن وتم نقله الى مستشفى ميت سلسيل المركزى " ولا يمكن استجوابه ".



