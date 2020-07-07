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رياضة

ثناء وصداقة.. علاقة طاهر محمد طاهر صفقة الأهلي الجديدة بـ ريال مدريد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اتفق النادي الأهلي، في صفة رسمية، مع مسئولي نادي المقاولون العرب، على ضم اللاعب طاهر محمد طاهر، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بداية من الموسم المقبل.

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن قيمة الصفقة أو مدة العقد، لكن الأمر الذي يهم عشاق المارد الأحمر أن النادي الأهلي دعم صفوفه بصفقة قوية على مستوى الخط الهجومي.

طاهر محمد طاهر من أفضل المواهب المصرية، وهو مازال بعمر الثالثة والعشرين، لكن هناك بعض المعلومات التي قد لا يعرفها الجمهور الأهلاوي عن صفقتهم الجديدة، وارتباط اللاعب بنادي ريال مدريد الإسباني، أكبر الأندية الأوروبية والعالمية، وهو ما سنعرضه تباعًا.

في عام 2008، لعب طاهر محمد طاهر عندما كان في الحادية عشرة من عمره، بإحدى الدورات الودية لمنتخبات الأشبال، والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.. ظهر اللاعب بشكل قوي ورشحه المتابعون لجائزة أفضل لاعب في البطولة، لكن منتخب مصر خسر تلك البطولة، ليبكي طاهر على ضياع مجهوده.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم، ومدرب نادي ريال مدريد الإسباني الحالي، يتابع البطولة، وأثنى كثيرًا على أداء طاهر، وقام بالتوقيع على قميصه، إعجابًا منه بقدرات الطفل الصغير.

طاهر محمد طاهر لديه قصة أخرى أيضًا خاصة بنادي ريال مدريد، فخرج طاهر موسم 2016-2017، للاحتراف في صفوف لوهافر الفرنسي، معارًا من نادي المقاولون، ولعب مع فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الحالي، والذي انتقل له في الصيف الماضي، قادمًا من نادي ليون الفرنسي.

طاهر صديق شخصي لـ ميندي، ويتابعان بعضهما البعض حتى الآن عبر حساباتهما الشخصية على موقع إنستجرام.

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