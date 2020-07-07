تعرف على التفاصيل المالية لصفقة طاهر محمد طاهر

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في إنهاء إجراءات ضم طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب.





وبذل أمير توفيق، جهدًا كبيرًا لإنهاء الصفقة خاصةً بعد تدخل محمود الخطيب، رئيس النادي الذي عقد اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، الثلاثاء، وفي أجواء ودية للغاية؛ تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.





دار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي.





وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير؛ وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وطاهر محمد طاهر.





وفي ختام الجلسة، أكد الكابتن محمود الخطيب، والمهندس محسن صلاح، التقدير المتبادل والتعاون المأمول في الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.





وكشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن أمير توفيق نجح في تخفيض المقابل المادي إلى 20 مليون جنيه، إلى جانب بعض الامتيازات الأخرى للمقاولون العرب.