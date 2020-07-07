مصر للطيران تسير 34 رحلة جوية تنقل على متنها 3 آلاف راكب

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم الثلاثاء، 34 رحلة ما بين سفر ووصول إلى عدة جهات دولية أوربية وأمريكية وأسيوية وإفريقية تنقل خلالها 3169 راكبا.





وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه على مدار اليوم، تسير مصر للطيران عدد 34 رحلة دولية إلى واشنطن وروما وباريس ولندن وميلانو وأثينا وفيينا بالإضافة إلى كافة العواصم والمدن العربية والإفريقية والأسيوية.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



