على مدار اليوم.. مطار القاهرة يسير 103 رحلات جوية لعدة وجهات مختلفة

يسير مطار القاهرة الدولى، على مدار الساعات اليوم الثلاثاء، 103 رحلة ركاب ما بين دولية وداخلية وخاصة تنقل على متنها 9811 راكبا، حيث يغادر 50 رحلة تنقل على متنها 4047 راكبا، فى حين يستقبل المطار 53 رحلة وصول تقل على متنها 5764 راكب قادمن من عدة وجهات دولية سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ ٢٤ ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.





كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.



