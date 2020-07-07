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رياضة

العدد يرتفع إلى 7 مصابين.. فيروس كورونا يواصل ضرب فريق طنطا.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:50 ص
فايز عريبي رئيس طنطا
فايز عريبي رئيس طنطا
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حسن العمدة
كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا، عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الفريق بعد إجراء مسحتين الأيام الماضية.

وقال عريبي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لدينا ٤ لاعبين و٣ أفراد في الجهاز الفني مصابون بفيروس كورونا".

وأوضح أن الفريق سيخضع لمسحة ثالثة، اليوم الثلاثاء، وبعدها سيحدد الجهاز الفني موعد معسكر الفريق.

ولفت إلى أن الجهاز الفني يعاني بسبب إصابات كورونا التي أربكت الحسابات بشكل كبير.

ومن جهته، قرر أيمن المزين، نقل مكان تدريب الفريق إلي استاد طنطا، التابع لوزارة الشباب والرياضة؛ بسبب الإصلاحات التي يشهدها استاد نادي طنطا خلال الفترة الحالية .

وخضع لاعبو طنطا للمسحة الأولى يوم الثلاثاء الماضي التي أسفرت نتيجتها عن إصابة 3 من اللاعبين و2 من الجهاز الفني .
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