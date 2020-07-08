اليوم.. محاكمة سما المصري بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم محاكمة المتهمة سما المصري في قضية ثالثة بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.





وكان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف وتم إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.





وقال "سعيد" في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.





وأضاف مقدم البلاغ، أن "المصري" وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.



