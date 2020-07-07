AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول تعليق من الطبيب المعالج لـ الراحلة رجاء الجداوي على خبر وفاته

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:56 م
الراحلة رجاء الجداوي
الراحلة رجاء الجداوي
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور محمد خالد الطبيب المعالج لـ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنه بحالة جيدة منذ أكثر من أسبوع، وكشف أنه متواجد فى البيت بعد أن ظل فى العزل لمدة 21 يومًا وبعد ذلك ذهبت جميع الأعراض الخاصة بـ فيروس كورونا.

وأضاف الطبيب المعالج لـ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، إنه متواجد فى البيت وسيعود للعمل مرة أخري خلال الأسبوع المقبل.

ولفت الطبيب المعالج لـ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي إلى أنه استقبل أخبار وفاته المنتشر على السوشيال ميديا وبعض المواقع بنوع من عدم الفهم مؤكدًا " فى واحد كلمنى وقالى انت فين قولت له أنا باكل مانجة وعايش".

ودخل فى حالة ضحك على الهواء قائلا : أنا مش عارف الناس دي عايزة أيه من الأخبار الكاذبة دي ولو أنا مكتوب ليا اموت هموت".

وأشار الطبيب المعالج لـ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إلى أن أسرته بالكامل بصحة جيدة ولا يعانى منهم أحد من أى أعراض، وطالب من الجميع تحري الدقة قبل نشر أى خبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رجاء الجداوي.. توقف عضلة القلب وتمكن كورونا من الرئة السبب

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل

إلى اللقاء يا أحلى وحدة في الدنيا.. صبا مبارك تودع الراحلة رجاء الجداوى | شاهد

نجوم ينعون رجاء الجداوي.. عمرو دياب وهند صبري وأحمد السعدني أبرزهم

رحلت معاها حتة من روحنا وذكرياتنا ومحبتنا.. ليلى علوي تنعى رجاء الجداوي

شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

مصرية 100%.. من هي يوريكو كويكي حاكمة طوكيو المسيطرة على مناصب الرجال.. صور

بتقدير عالي.. ولي عهد المغرب ينجح في البكالوريا

نجحت وكبرت معاك .. مي حلمي لـ محمد رشاد: عمري ما أسيبك ولا أضيع حب عمري

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

بـ ماكياج صاخب .. إيمى طلعت زكريا بإطلالة تبهر متابعيها .. شاهد

منظمة الصحة العالمية تقول كلمتها في وضع الطاعون الدبلي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تناقضات حول طريقة انتقال فيروس كورونا .. كارول سماحة وميريام فارس تتألقان على إنستجرام

ما وراء الكواليس| قالت عنه موسوس وصوته وحش.. أسرار في حياة صلاح ذو الفقار وشادية

فى يومها العالمى.. تعرف على أضرار الشوكولاتة على الصحة