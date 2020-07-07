أول تعليق من الطبيب المعالج لـ الراحلة رجاء الجداوي على خبر وفاته

قال الدكتور محمد خالد الطبيب المعالج لـ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، إنه بحالة جيدة منذ أكثر من أسبوع، وكشف أنه متواجد فى البيت بعد أن ظل فى العزل لمدة 21 يومًا وبعد ذلك ذهبت جميع الأعراض الخاصة بـ فيروس كورونا.





وأضاف الطبيب المعالج لـ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، إنه متواجد فى البيت وسيعود للعمل مرة أخري خلال الأسبوع المقبل.





ولفت الطبيب المعالج لـ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي إلى أنه استقبل أخبار وفاته المنتشر على السوشيال ميديا وبعض المواقع بنوع من عدم الفهم مؤكدًا " فى واحد كلمنى وقالى انت فين قولت له أنا باكل مانجة وعايش".





ودخل فى حالة ضحك على الهواء قائلا : أنا مش عارف الناس دي عايزة أيه من الأخبار الكاذبة دي ولو أنا مكتوب ليا اموت هموت".





وأشار الطبيب المعالج لـ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إلى أن أسرته بالكامل بصحة جيدة ولا يعانى منهم أحد من أى أعراض، وطالب من الجميع تحري الدقة قبل نشر أى خبر.