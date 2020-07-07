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حوادث

صدمه قطار فى دمنهور .. العناية الإلهية تنقذ سائق تاكسي من الموت.. صور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أنقذت العناية الإلهية سائقا من الموت المحقق بعد أن اصطدم أحد القطارات القادمة من الإسكندرية للقاهرة  بتاكسى أجرة عند مزلقان الكوبرى العلوى بدمنهور.


وتسبب الحادث فى إصابة السائق بجروح واشتباه كسور وسحجات وكدمات بأماكن الجسم، بالإضافة إلى إصابة ربة منزل بحالة إغماء وتم نقل المصابين للمستسفى التعليمى بدمنهور لإتخاذ إجراءات العلاج اللازمة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بتاكسى أجرة .

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 وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين توقف تاكسى أجرة فجأة على شريط السكة الحديد  اسفل الكوبرى العلوى بدمنهور بالتزامن مع مرور قطار الإسكندرية مما أدى إلى اصطدامه به.


وأسفر الحادث عن إصابة سائق التاكسي وربة منزل وتم نقلهما للمستشفى التعليمى بدمنهور وتم رفع التاكسى من على شريط السكة الحديد عن طريق ونش إدارة المرور، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

صدمه قطار فى دمنهور .. العناية الإلهية تنقذ سائق تاكسي من الموت.. صور
صدمه قطار فى دمنهور .. العناية الإلهية تنقذ سائق تاكسي من الموت.. صور
صدمه قطار فى دمنهور .. العناية الإلهية تنقذ سائق تاكسي من الموت.. صور
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