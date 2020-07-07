الأوقاف: مليون و200 ألف جنيه حصيلة مبيعات "صكوك أضاحي" في يوم واحد

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن تحقيق أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف فى يوم واحد، حيث حصّلت أوقاف الغربية الـ 500 صك الثانية، وقرر وزير الأوقاف صرف 10 آلاف جنيه استثنائية لجهودها فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، و2000 جنيه لإدارة أوقاف ملوى بمحافظة المنيا لتحصيلها 100 صك منفردة.









وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إن مديرية أوقاف الغربية حققت فى مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف الـ 500 صك الثانية، حيث بلغت مبيعاتها اليوم 7/ 7/ 2020م (ألف) صك، لتحتل المركز الثاني بعد مديرية أوقاف القاهرة التي حققت المركز الأول في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف بـ(1110) صكوك، فيما حققت مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف (1,256,400) في يوم واحد .









وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها (عشرة آلاف جنيه) للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الغربية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحٍ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك الثانية في موعد أقصاه الخميس 9/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.









وحققت مديرية أوقاف المنيا 200 صك منها (100) صك تم تحصيلها بمعرفة إدارة أوقاف ملوى منفردة، وتشجيعًا لجهود الإدارة فى مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها (2000) جنيه للقائمين على المشروع بإدارة أوقاف ملوي، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاح، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 100 صك في موعد أقصاه الخميس 9/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.









وتجاوزت صكوك العام الماضى 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحٍ، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.







