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ديني

الأوقاف: مليون و200 ألف جنيه حصيلة مبيعات "صكوك أضاحي" في يوم واحد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:25 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف، عن تحقيق أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف فى يوم واحد، حيث حصّلت أوقاف الغربية الـ 500 صك الثانية، وقرر وزير الأوقاف صرف 10 آلاف جنيه استثنائية لجهودها فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، و2000 جنيه لإدارة أوقاف ملوى بمحافظة المنيا لتحصيلها 100 صك منفردة.


وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إن مديرية أوقاف الغربية حققت فى مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف الـ 500 صك الثانية، حيث بلغت مبيعاتها اليوم 7/ 7/ 2020م (ألف) صك، لتحتل المركز الثاني بعد مديرية أوقاف القاهرة التي حققت المركز الأول في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف بـ(1110) صكوك، فيما حققت مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف (1,256,400) في يوم واحد .


وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها (عشرة آلاف جنيه) للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الغربية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحٍ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك الثانية في موعد أقصاه الخميس 9/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.


وحققت مديرية أوقاف المنيا 200 صك منها (100) صك تم تحصيلها بمعرفة إدارة أوقاف ملوى منفردة، وتشجيعًا لجهود الإدارة فى مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها (2000) جنيه للقائمين على المشروع بإدارة أوقاف ملوي، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاح، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 100 صك في موعد أقصاه الخميس 9/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.


وتجاوزت صكوك العام الماضى 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحٍ، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.


وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم باستكمال علاج الشيخ أشرف سعيد محمد الهادي شورب إمام وخطيب بإدارة أوقاف مشتول السوق بمديرية أوقاف الشرقية على نفقة وزارة الأوقاف من باب البر، وذلك بمستشفى الدعاة مع تمنيات الوزارة له بالشفاء العاجل.


وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إعادة فتح مسجد الحسين  للصلاة جزئيا في النصف الغربي من المسجد وهو الجزء البعيد تمامًا عن الاتصال بالمقام حفاظًا على الجميع، ودفعًا لأي جدل يحدث بين بعض المصلين والقائمين على شئون المسجد أو محاولة أي من المصلين تكرار ما حدث، وعلى أن تقدم مديرية أوقاف القاهرة خطة تفصيلية محددة بالأسماء والمسئوليات ومسئولي المتابعة بالمديرية ومهامهم غدا الثلاثاء، وتكون إعادة الفتح الجزئي فجر الأربعاء القادم الموافق ٨ / ٧ / ٢٠٢٠ م.  


وأضاف جمعة أن قرار الفتح جاء بناء على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها لمعاينة الإجراءات التي اتخذتها مديرية أوقاف القاهرة لمنع تكرار ما حدث من بعض مرتادي المسجد عقب إحدى الصلوات بمخالفة تعليمات الأوقاف ومحاولتهم الاستعاضة عن زيارة المقام بالوقوف على الحائط الخارجي له، وبعد إتمام التحقيق وما ترتب عليه من محاسبة كل من ثبت تقصيره بما في ذلك من إنهاء خدمة المدير الإداري للمسجد. 


وأوضح الوزير أن القرار يأتي أيضا بناء على ما تم من عمل حرم آمن يعزل مكان الصلاة عزلا تاما عن المقام ، وعلى قيام مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد كاملا، ونظرا لما للمسجد من مكانة كبيرة في نفوس المصريين جميعا ومحبي آل بيت سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مشارق الأرض ومغاربها.
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