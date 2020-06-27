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وزير الأوقاف: نفتح الزوايا للصلاة في حالة عدم وجود مسجد بالمنطقة.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 01:41 ص
محمد مختار جمعة،
محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
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اسراء صبري
قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لن يسمح لأحد بالدخول إلى المسجد بدون ارتداء الكمامة، موضحا أن دار الأفتاء تاكد على أن التابعد الاجتماعي مابين المصليين لا تخل بأساسيات الصلاة.

وأوضح "مختار جمعة"، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن عودة المساجد ستساعد في زيادة الوعي، متابعا: لن نفتح الزوايا للصلاة خلال الفترة الحالية.

وتابع : أن المساجد الكبري والرئيسية هي من سيتم فتحها، معقبا : ان فتح المساجد له شرط وهو أن يكون للمسجد إمام ، أو إمام وعامل أو عامل ومؤذن.

وأضاف أن فتح الزوايا سيكون في حالة واحدة فقط، وهي أن هناك بعض الأماكن والماطق لا يتواجد بها مسجد من الأساس، كما ان تلك الزوايا سيكون عليها عامل وأمام ومتابعة من قبل وزارة الأوقاف بالإضافة إلى وجود موافقة ممضية من قبل مديرية الأوقاف.
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