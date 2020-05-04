مختار جمعة يدشن وحدة قياس الرأي العام الديني بوزارة الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنشاء وحدة قياس الرأي العام الديني برئاسة الدكتور أحمد عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف والحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة .





وذلك حرصًا من وزارة الأوقاف على تفعيل سبل الرقابة الذاتية وقياس مؤشرات الأداء بصورة علمية منهجية في مختلف مجالات عمل الوزارة ، ولا سيما ما يتصل بالخطاب الديني





و أوضح الوزير أن الوحدة ستضم عددا من أساتذة الجامعات ومن الخبراء المتخصصين في مجال قياس الرأي العام ، وذلك قصد الوقوف على مؤشرات أداء الوزارة في مختلف المجالات ، ومعرفة القضايا التي تشغل الرأي العام الديني بمختلف شرائحه ، ولا سيما الشبابية منها ، ومعرفة مدى تفاعلها مع أنشطة الوزارة المختلفة ، وقياس مدى تأثير إدارة الدعوة الإلكترونية في الرأي العام الديني ، والعمل المستمر على تطويرها ، بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة في خدمة المجتمع ، ولا سيما نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة .



