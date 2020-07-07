شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد محمود عبد العزيز

وظهر محمد محمود عبد العزيز بالصورة وهو يرتدي بليزر باللون الأسود وعلق عليها قائلا " (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون

