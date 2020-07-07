أخبار الفن.. بشير الديك لمنتقدي مسلسل الإمبراطور: انتظروا خروجه للنور.. في دعوى محمد وزيري لإثبات زواجه منها.. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل الجلسة الجديدة لمحكمة الأسرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





بشير الديك لمنتقدي مسلسل الإمبراطور: انتظروا خروجه للنور

استنكر السيناريست بشير الديك الهجوم على مسلسل الامبراطور قبل أن يخرج إلي النور وطلب من الجمهور في تصريحاته لـ"صدى البلد" ومن ينتقدون العمل أن ينتظروا حتى يخرح إلي النور.





القائمة الكاملة لأبطال فيلم "كيرة والجن".. واستئناف التصوير يوليو الجارى

قررت شركة "سينرجى فيلمز"، استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن "عن رواية 1919" للمؤلف أحمد مراد ، خلال شهر يوليو الجارى، حيث كان فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد قد صور عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة كورونا، ثم قررت الشركة عودة استئناف التصوير مرة أخرى، ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية "كيرة" خلال الأحداث، كما يجسد النجم أحمد عز شخصية "الجن"، كما تجسد النجمة هند صبرى شخصية "دولت فهمى" .





انتشال التميمي: برنامج الجونة السينمائي لن يتأثر بجائحة كورونا

يعمل فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق لتقديم دورته الرابعة، في شهر أكتوبر المقبل، بعد تأجيلها لتصبح في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر 2020، أي بمثابة شهر زائد عن المواعيد المُعلن عنها سابقًا.





في دعوى محمد وزيري لإثبات زواجه منها.. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل الجلسة الجديدة لمحكمة الأسرة

كشف هيفاء وهبي عن تفاصيل الجلسة الأخيرة بمحكمة الاسرة للنظر في الدعوى التي رفعها عليها محمد وزيري لاثبات زواجه منها.





شاهد.. كندة علوش في أول خروجة بعد الحظر

حرصت الفنانة كندة علوش على مشاركة جمهورها أول خروجة لها بعد الحظر.