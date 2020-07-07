القائمة الكاملة لأبطال فيلم "كيرة والجن".. واستئناف التصوير يوليو الجارى

قررت شركة "سينرجى فيلمز"، استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن "عن رواية 1919" للمؤلف أحمد مراد ، خلال شهر يوليو الجارى، حيث كان فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد قد صور عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة كورونا، ثم قررت الشركة عودة استئناف التصوير مرة أخرى، ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية "كيرة " خلال الأحداث، كما يجسد النجم أحمد عز شخصية "الجن"، كما تجسد النجمة هند صبرى شخصية "دولت فهمى" .





وانضم للعمل كل من، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامرنبيل ، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الاجانب من المتوقع أن تعلن عنهم الشركة أيضًا خلال الفترة المقبلة .



