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فن

في دعوى محمد وزيري لإثبات زواجه منها.. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل الجلسة الجديدة لمحكمة الأسرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشف هيفاء وهبي عن تفاصيل الجلسة الأخيرة بمحكمة الاسرة للنظر في الدعوى التي رفعها عليها محمد وزيري لاثبات زواجه منها.

وكتبت هيفاء وهبى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"، قائلة: "‏اليوم كانت جلسة بمحكمة الاسرة اللي اخينا لجأ لها ليغصبني انه متجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود". 

وأضافت": "محاميه فشل في تقديم الاوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود، حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمدالله".

كانت الفنانة هيفاء وهبي حرصت على كشف ماحدث في أولى جلسات قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها محمد وزيري.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة اثبات الزواج اللي رافعها م.و بمحكمة الأسرة.. حضر المحامين ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !!

وتابعت: "القاضي رد إن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قاله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم".

كانت الفنانة هيفاء وهبى نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تضمن رسالة موجهة الى مدير اعمالها محمد الوزيرى اتهمته خلالها بالنصب عليها. 
في دعوى محمد وزيري لإثبات زواجه منها.. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل الجلسة الجديدة لمحكمة الأسرة
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