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فن

بشير الديك لمنتقدي مسلسل الإمبراطور: انتظروا خروجه للنور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة
استنكر السيناريست  بشير الديك الهجوم على مسلسل الامبراطور قبل أن يخرج إلي النور وطلب  من الجمهور في تصريحاته ل"صدى البلد" ومن ينتقدوا العمل ينتظروا حتى يخرح إلي النور.

ولفت الي ان السوشيال ميديا جعلت اي شخص يكتب مايريد ويتم تداوله دون ان يعقلوا الكلام، لافتا الي انه بالفعل بدا في كتابة القصة.

وكان قد نشر موقع صدى البلد بالأمس فيديو للسيناريست بشير الديك يتحدث فيه عن الفنان محمد رمضان قبل تعاقده على مسلسل الإمبراطور، وهو اسم مبدئي للعمل.

وحقق الفيديو ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناقلته بعد المواقع الإخبارية وعلى رأسهم الـCNN، ونشره أيضا الفنان محمد رمضان.


وعلق السيناريست بشير الديك في الفيديو على محاولة الفنان محمد رمضان تشبيه نفسه بالفنان الراحل أحمد زكي.


وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد"،" ليس كل فنان أسمر ونحيف يبقى أحمد زكي"، معقبا: "زكي" فنان من طراز خاص، وله مدرسة يتعلم منها الجميع ومثله الفنانة الراحلة سعاد حسني.


ولفت إلى أن زكي كان يتقمص الأدوار بشكل لا يتخيل أن أحد يقدمها مثله، وأكد أن أول ما تبدأ الكاميرا كان يتحول زكي إلى شخص آخر تماما، ويري بشير الديك أن الفنان محمد رمضان سوبر ستار لكن فى العنف، والأفلام الغريبة التى يقدمها مثل عبده موته وغيرها. 

ولا يوجد مشكلة لدى الكاتب بشير الديك فى تقديم سيناريو لرمضان لكن بشرط ان يكون هناك مخرج متمكن من أدواته، وقال إن "رمضان" إذا وجد من يوجهه سيكون شخصية مغايرة تماما لما هو عليه، وضرب مثلا بالدور الذي قدمه فى فيلم "الكنز" مع المخرج شريف عرفه. 

وأضاف "بشير" أن رمضان لا يشغل عقله سوى بالتظاهر وإثبات أنه "نمبر وان"، ولفت إلى أن هذا الأمر ليس بالرغبة، وأكد أن الألقاب لا تؤخذ هكذا، وأن عليه أن يعمل كثيرا ويقدم موضوعات هادفة ولا يشغل عقله بالألقاب. 

أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده مع السيناريست بشير الديك لكتابة مسلسل أحمد زكي الذي يحمل اسم الإمبراطور.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ. بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد زكي).

وتابع": ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود.

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