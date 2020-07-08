تعرف على أسرع سيارة من بورشه فى سباق تنافسى جديد .. فيديو

نشرت قناة Carwow مقطع فيديو جديدا بين بورشه 911 توربو S تايكان توربو S يتنافسان سويًا من جديد لتحديد من السيارة الأسرع في تشكيلة بورشه.





ونشر مقطع الفيديو الجديد تحدي بورشه 911 توربو S تايكان توربو S فى ثلاث اختبارات، والجدير بالذكر أن بورشه تايكان توربو S تعتبر السيارة الكهربائية الأسرع في الأسواق حاليًا.





الاختبار الأول هو سباق الربع ميل (400 متر) مع بداية متوقفة، ففي السباق الأول، فإن سائق 911 توربو S كان لديه رد فعل أسرع ليترك خلفه تايكان منهزمة .





وفي السباق الثاني، تمتع كلا السائقين بردود فعل متقاربة للغاية، لكن استطاعت 911 التفوق على تايكان مرة أخرى، وذلك بفضل محركها مزدوج التوربو سعة 3.8 لتر بست أسطوانات، لتكمل 911 سباق الربع ميل في 10.2 ثانية مقارنة بـ 10.3 ثانية لـ تايكان.





والاختبار الثاني هو سباق التسارع مع بداية متحركة، وفي حين أن عزم دوران تايكان الفوري يساعدها في هذا السباق، إلا أن 911 هي من تتسارع بشكل أفضل مع انطلاق السباق.





أما الاختبار الثالث هو اختبار الكبح، حيث هزمت 911 توربو S بسهولة سيارة تايكان بفضل وزنها المنخفض بشكل كبير.