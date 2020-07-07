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حوادث

لمروره بأزمة نفسية .. طالب يتخلص من حياته بالانتحار شنقًا في قنا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أنهى طالب حياته بالانتحار شنقا، داخل منزله فى قرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط، بمحافظة قنا.


تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بمصرع محمد. ع. م 17 عامًا، طالب.


تبين أن الطالب تخلص من حياته بالانتحار شنقًا، لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.


دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى.


أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، و التصريح بدفن الجثمان بعد استكمال الإجراءات.

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