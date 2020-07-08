AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدًا.. بدء تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قنا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:00 ص
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
Advertisements
يوسف رجب

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن بدء تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة غدًا الأربعاء.


جاء ذلك خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذية بالمحافظة، و بحضور المحاسب كمال شلبي السكرتير العام لمناقشة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالأمس.


ووجه محافظ قنا، المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة الإزالات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية و رؤساء الوحدات المحلية لتوفير المعدات اللازمة  والحملات الأمنية خلال تنفيذ أعمال الازالة، في اطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.


وطالب مدير وحدة استرداد أراضي الدولة، بسرعة الانتهاء من التعاقدات للمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم، و وجه رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة موقف طلاء واجهات المنازل والعمارات السكنية بالمدن مع تقسيم المدن إلى مناطق وعمل جدول زمني  لكل منطقة للانتهاء من أعمال طلاء الواجهات، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقطع المرافق الخدمية عن العقارات التي لم يتم طلاء الواجهات بها.


و أعطي محافظ قنا، تعليمات بمتابعة قرار إيقاف إصدار التراخيص للمنشآت السكنية لمدة 6 أشهر طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، كما وجه  رؤساء مجالس المدن بمراجعة التراخيص التي سبق إصدارها وموقف العقارات الجاري تنفيذها وكذا مراجعة موقف الجراجات والمحلات بتلك العقارات ومدي مطابقتها أو مخالفتها للاشتراطات القانونية.


واستعرض محافظ قنا، مع رؤساء المدن ملف العمل بقانون التصالح  في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ، موضحًا أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة بلغ 12784 طلب تصالح، مشددًا على المسئولين بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين مع الالتزام بالقانون والتعليمات الواردة في هذا الشأن.


وتناول الاجتماع، مناقشة ملف منظومة النظافة، حيث وجه الداودي برفع مستوى النظافة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدن ودهان البلدورات وزراعة أشجار الزينة بالشوارع والمداخل الرئيسية، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة الإمكانيات لجعل المحافظة تظهر بالصورة الحضارية التي تليق بها.


و تطرق الاجتماع، إلى مناقشة ملف الأسواق العشوائية بالمراكز والمدن، موجهًا بعمل دراسة لأماكن بديلة لتلك الأسواق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين و إقامة أسواق بشكل منظم وحضاري، موصيًا رؤساء المدن بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف الحملات لإزالة مخالفات إشغالات الطرق والباعة الجائلين.

وكلف محافظ قنا، رؤساء المدن بالمرور على الوحدات الصحية لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، و وجه باختيار أماكن مناسبة بمجالس المدن لاستخدامها كمنافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، و أوصي المسئولين بسرعة الرد على شكاوى المواطنين وإفادة إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام  بالإجراءات المتخذة حيال الشكاوى.

اقرأ أيضًا:

١٤ عاما و٦ شهور.. خفض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بقنا

انتصر عليهم كورونا خلال 45 يومًا.. القصة الكاملة لوفاة 3 أشقاء بالفيروس القاتل في قنا


 

غدًا.. بدء تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قنا
غدًا.. بدء تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قنا
غدًا.. بدء تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قنا
غدًا.. بدء تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط تواجد أمنى مكثف.. إزالة ٤ طوابق مخالفة في عقار سكنى بنجع حمادي

محافظ قنا يناقش عددا من الملفات خلال اجتماعه برؤساء المدن و القرى ..صور

شعراوى: خطة لتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء بالمحافظات والإعلان عن آليات واضحة لذلك.. تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. الدولة ستتعامل بحسم مع الملف ولن نتهاون مع أي مخالفة

اجتماع موسع بديوان محافظة قنا لمناقشة ملف إزالة التعديات على الأراضى

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

مهلة 3 شهور قبل قطع المرافق .. تطبيق قرار طلاء وجهات المنازل على الشوارع والمدن الرئيسية أولا

ترشيحاتنا

كم باقي على عيد الاضحى 2020 ؟.. الجمعة أول أيام العيد

بعد إخطار ترامب .. أول تعليق لـ منظمة الصحة العالمية بشأن انسحاب أمريكا منها

بداية القطيعة.. خلافات شديدة بين الأمير ويليام وشقيقه هاري أدت لانقسامهما

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

الإفتاء تحذر من منشور متداول كذبًا للمفتي عن التحرش

بعد عودة رينيه فايلر.. ملفات شائكة داخل الأهلي تنتظر فرمانا من السويسري

AdvertisementS

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 21718 وخروجهم من المستشفيات

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عالم إيطالي: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا أمر سيئ

بعد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي.. عماد النحاس يكشف عن عروض الزمالك للاعب.. فيديو

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

في زمن كورونا.. نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة